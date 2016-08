Guarabira realiza palestra sobre vendas para empresários e comerciários

Os empresários e comerciários de Guarabira, cidade no Brejo paraibano, tiveram a oportunidade de obter informações importantes sobre vendas, nesta quinta-feira (21). O administrador de empresas de Belo Horizonte (MG) e pesquisador sobre empreendedorismo, Júnior Cajaíba, proferiu a palestra “Vendas não caem do céu, mexa-se!”, no Shopping Cidade Luz, às 20h.

Segundo o gerente da agência Sebrae em Guarabira, José Marcílio de Souza, este é o momento ideal para quem quer alavancar as vendas. “O palestrante é recordista de público em todo o Brasil e sabe do que está falando. A palestra foi voltada para telefonistas, caixas, recepcionistas, frentistas, repositores e empresários. Contamos com a participação daqueles que querem expandir suas vendas nessa capacitação”, disse.

O palestrante abordou como a imagem pessoal influencia na construção da empresa no mercado. O palestrante realiza eventos em parceria com o Clube de Dirigentes Lojistas (CDL), associações comerciais, sindicatos e unidades do Sebrae em todo o Brasil.

Confira a galeria de fotos da palestra. Clique aqui!



Com Sebrae-PB