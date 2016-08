Jogador de Guarabira vai para categorias de base do Fluminense do Rio de Janeiro

O adolescente Luan Henrique, de 14 anos, vai integrar as categorias de base do Fluminense do Rio de Janeiro. O jogador é guarabirense e tem se destacado pelos clubes que passou jogando futsal na Paraíba.

De acordo com Reginaldo Araújo, pai do jogador, o treinador das categorias de base do time carioca, Phelipe Leal, teve a oportunidade de assistir a uma partida do rapaz, gostou do seu bom futebol e fez o convite para que Luan passe a ser integrante do clube.

Luan já fez testes no Atlético Mineiro, mas como não houve o compromisso do time mineiro em manter o jovem promissor em seus quadros, o pai do garoto resolveu aceitar o convite do Fluminense.

Do Portal Independente