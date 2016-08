Governador inaugura serviço de mamografia no Hospital Regional de Guarabira

Começa a funcionar nesta quarta-feira (27) o serviço de mamografia do Hospital Regional de Guarabira, que tem capacidade para 600 exames por mês, atendendo à demanda via SUS de 26 municípios do Brejo. O equipamento foi entregue na segunda-feira (25) pelo governador Ricardo Coutinho, que cumpriu agenda administrativa na cidade para comemorar os 126 anos de emancipação política municipal.

De acordo com o diretor geral do hospital, Manoel Andrade, o Governo do Estado investiu R$ 35 mil para colocar o mamógrafo em funcionamento, além de preparar a sala de mamografia e o pessoal. “Tivemos que fazer alguns reparos e ajustes técnicos para que o equipamento pudesse funcionar”, disse o diretor.

Ricardo Coutinho afirmou que no início do governo visitou o hospital regional e viu um ambiente escuro, com mofo e inadequado para o atendimento de urgência, mas está feliz em voltar e ver um hospital limpo, ampliado e com um melhor atendimento oferecido à população. “Ampliamos a UTI, criamos uma área de clínica médica, uma ala com 12 leitos de pediatria e fico feliz em verificar todas essas mudanças que elevaram a qualidade do serviço de saúde nesta região”.

Ricardo afirmou que espera com o mamógrafo salvar vidas com a detecção precoce de casos de câncer de mama, realizando um trabalho de saúde em parceria com as prefeituras da região. “Estamos estudando a instalação de um tomógrafo na unidade, assim como oferecem os grandes centros de saúde do País, qualificando ainda mais a assistência na região do Brejo”.

“Estamos assumindo responsabilidades para viabilizar ações de média e alta complexidade para evitar que as populações migrem para João Pessoa e Campina Grande e que podem ser feitos em suas regiões”, disse o secretário de Estado da Saúde, Waldson Dias de Souza.

Ele destacou que em Guarabira o Governo está formando mais uma frente de combate ao câncer de mama. “Esse é um diagnóstico simples e se detectado precocemente estará salvando muitas vidas de mulheres da região”, completou.

O hospital – O Regional de Guarabira possui 82 leitos e é referência para 28 municípios da região do Brejo. São realizados mensalmente cerca de 7 mil atendimentos nas áreas de urgência e emergência, clínica médica e cirúrgica, pediatria e obstetrícia. A unidade de saúde realiza mensalmente cerca de 60 cirurgias eletivas, 220 partos e 15 mil exames. Sua equipe tem aproximadamente 520 profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Secom-PB