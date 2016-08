Wilson Santiago e Wilson Filho saúdam população de Guarabira

Na passagem dos 126 anos de emancipação política de Guarabira, que transcorre nesta terça-feira (26), o deputado federal Wilson Filho (PTB) e o ex-senador Wilson Santiago, presidente regional do partido, expressam votos de muitas felicidades a toda a classe política e à população do município.

Dizendo-se bastante familiarizados com os políticos e a Comunidade, não só de Guarabira, mas de toda a região Brejo, os dois políticos aproveitam o ensejo da histórica efeméride para reiterar continuada disposição de cada vez mais lutarem pelo desenvolvimento local, sempre focados nas melhores aspirações e vocações de progresso da população de cada localidade, como o que salienta o próprio projeto de alternativa de desenvolvimento sustentável com que o PTB vem percorrendo todo o interior paraibano, desde o primeiro semestre deste ano, denominado de “Plano Paraíba de Desenvolvimento – em sintonia com as lutas sociais.

Para ambos, a população de Guarabira é detentora de grandes exemplos de luta e coragem a serem seguidos por todos quantos se envolvem com a problemática municipalista estadual, principalmente no que diz respeito aos setores de produção econômica.

Ascom