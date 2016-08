Embratur vai divulgar São João de Bananeiras no exterior.

Prefeitura de Bananeiras uma das selecionadas em edital da Embratur para apoiar ações de promoção.

O Diário Oficial da União da última quarta (27), trouxe o resultado da classificação das propostas apresentadas ao Chamamento Público para Apoio à Promoção Turística Internacional das Festas Juninas da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo). Uma comissão formada por servidores escolheu, entre as 26 propostas recebidas, 6 que receberão apoio financeiro para promoção no exterior, em um total de R$ 1,6 milhão.

Bananeiras é uma das escolhidas, com um projeto apresentado pela Prefeitura para realizar ações de promoção em Portugal. O secretária municipal de Turismo de de Bananeiras Mirian Trindade , comemora. “Estávamos em duas torcidas. Uma era para nosso projeto ser escolhido e a outra era para Portugal se classificar”, conta Mirian Trindade . A seleção portuguesa obteve a última vaga da Europa para a Copa 2014, ao vencer a Suécia com três gols de Cristiano Ronaldo. “Agora estamos duplamente felizes”, afirma.

O turismo em Bananeiras se consolida a cada dia, o são João é a nosso maior atrativo, ser selecionado pela EMBRATUR para divulgar internacionalmente nosso festejo junino é motivo de satisfação

O único município do interior do Nordeste selecionado foi o nosso , isso é fruto de um trabalho serio e comprometido.

Escolhemos Portugal e Chile para divulgação , nossa expectativa é de que o fluxo de turista aumente consideravelmente,trazendo um volume de recursos expressivo para nossa economia.

Parabéns a todos os que fazem a nossa Secretaria de Turismo , em particular a secretária Mirian Trindade, pelo empenho desenvoltura, disse o Prefeito Douglas Lucena

A escolha de Portugal como mercado-alvo da promoção deu-se por vários fatores, segundo o secretária Mirian Trindade , entre eles a boa conectividade aérea, graças aos voos diretos com Fortaleza e Belém. “Além disso, não há a dificuldade idioma e temos a maior riqueza cultural arquitetônica portuguesa na América Latina”, afirma. “É um ganho para cidade”.

As outras propostas classificadas para divulgação internacional das festas juninas são da Prefeitura de Boa Vista (RR), (São Luíz Maranhão), e também dos governos do estado do Amazonas, do Sergipe e da Bahia.

O próximo passo será de análise processual e ajuste do plano de trabalho visando à celebração do convênio. Isso deverá ocorrer até o dia 31 de dezembro. Serão apoiados projetos com valores entre R$ 100 mil e R$ 300 mil que vieram de entidades de turismo estaduais e municipais. As demais propostas foram desclassificadas por não atenderem os critérios do edital.

O apoio da Embratur incluirá ações de caráter turístico para desenvolver projetos dos estados como produção de material promocional, campanhas publicitárias e realização de eventos no exterior. As ações devem ser efetuadas nos países prioritários para a estratégia e promoção da Embratur. São eles: Portugal, Itália, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Canadá, México, Peru, Venezuela, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai.

