PMG conclui serviços de recuperação do Santuário de Frei Damião e Capela da Mãe Rainha

Os serviços de recuperação do Santuário de Frei Damião chegaram a sua fase de conclusão. As partes interior e exterior da estátua passaram por pinturas e reparos; além da limpeza e da capinagem de todo o pátio que compreende o grande monumento. Da mesma forma, também recebeu melhorias a capela da Mãe Rainha, localizada nas proximidades do Santuário, por meio de uma pintura externa e reparos no interior do prédio.

O Santuário também passou por uma nova e moderna iluminação; bem como foram instaladas câmeras de vigilância eletrônica, sendo mais uma importante ferramenta que a Prefeitura de Guarabira, nesta atual gestão vem instalando nos principais órgãos públicos do município.

Desde que o Santuário foi erguido, há mais de oito anos, pela então prefeita Léa Toscano, que diversos romeiros e turistas de várias partes do país e do exterior visitam nosso município. Porém, por falta de uma divulgação mais consistente e de cuidados em sua infraestrutura o número de visitantes vinha diminuindo consideravelmente.

É determinação do prefeito Zenóbio Toscano revitalizar todos os equipamentos públicos, patrimônio dos guarabirenses, que por descuido no passado necessitam de recuperação, reparos ou reformas imediatas. Como foram o caso das creches do município, dos ginásios de esporte, equipamentos culturais, a exemplo do museu, teatro e galeria de arte; e agora é a vez do Santuário de Frei Damião, segundo o prefeito, zelo e frequente divulgação serão prioridades neste importante ambiente de turismo religioso.

A inauguração do Memorial, que em seguida passou a classificação de Santuário foi realizada no final de 2004, quando aquela administração repassou para a Diocese de Guarabira em forma de comodato. Atualmente o local é administrado pela Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, na pessoa do Frei Cláudio Simões Galdino.

Vale lembrar que a última Romaria ao Santuário, realizada neste domingo (15/12), foi em ação de graças a construção do Santuário, e que a próxima Romaria, prevista para acontecer em maio de 2014, será em homenagem a morte do frade capuchinho, mantendo esse cronograma.

Acesse o link abaixo e confira mais informações:

http://www.guarabira.pb.gov.br /prefeitura-conclui-servicos- de-recuperacao-do-santuario- de-frei-damiao-e-capela-da- mae-rainha/

Codecom-PMG