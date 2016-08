FOTOS: Colégio da Luz realiza a 10ª edição do Auto do Natal Luz

[nggallery id=915]

No últimos dias 20 e 21 de dezembro de 2013, o Colégio da Luz, realizou a 10ª edição do Auto do Natal Luz, com duas noites contando a história bíblica do Natal, o Auto do Natal Luz 2013 alcançou a sua décima edição com louvor. Este ano, o espetáculo do Colégio da Luz de Guarabira, com texto de Tarcísio Pereira, direção de Kalline Brito e Produção e Direção Musical de Rosana Diogo apresentou “O Cordel da Natividade”.

O Auto do Natal Luz foi apresentado no pátio do Colégio da Luz em Guarabira nos dias 20 e 21 e teve início às 20 horas.

O evento que tem a realização do Colégio da Luz, Clínica São Lucas e Yázigi Guarabira, conta com o apoio cultural do Brejo.com, Dom Bosco, Serra Limpa, Guaraves, Isis, Coca-Cola, Guaramóveis, Razão Assessoria, Portalmídia, Gráfica Sales, Alfa Multimídia, Claro, Ricardo Aialla, Rádio Constelação, Portal25horas, Prefeitura de Guarabira e Governo da Paraíba.

O espetáculo teve entrada gratuita. O ingresso foi grátis na troca por dois quilos de alimento não perecível destinados a Campanha do Natal Sem Fome, no posto de arrecadação instalado na frente do colégio na rua Dr. Sales no centro de Guarabira.

O evento integra o calendário oficial de eventos turísticos da Paraíba.

Da redação Brejo.com