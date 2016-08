Entra em cartaz no CineMaxxi nesta quinta-feira, 25 de agosto de 2016, o filme “PETS – A Vida Secreta dos Bichos”. O filme conta a história de Max, um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla. A classificação é livre pra todos os públicos.

Conheça os dubladores e confira algumas imagens do filme :

Confira o Trailer:

Data de Lançamento: 25 de agosto de 2016

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)



Gênero: Animação Duração: 1h 27 minutos, Ano: 2016

Filme “PETS – A Vida Secreta dos Bichos” entra em cartaz no CineMaxxi