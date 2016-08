SENAR/SPRAG promovem aula inaugural do curso Técnico em Agronegócio no Polo de Alagoa Grande

A aula inaugural da 4ª Turma do Curso Técnico em Agronegócio do Polo de Apoio Presencial em Alagoa Grande, Brejo Paraibano, oferecido pelo Sindicato dos Produtores Rurais em parceria com o SENAR da Paraíba, aconteceu neste sábado (20), na Escola Estadual Padre Hildon Bandeira. A aula foi ministrada pelo Presidente do Sindicato Dr. Vanildo Pereira.

O curso proporciona a habilitação com validade nacional de técnico de nível médio em Agronegócio pela modalidade de ensino a distância. A condição para participar é que o candidato tenha o ensino médio completo.

Blog do Rildo