Agenda dos candidatos a prefeito de Guarabira nesta quinta-feira, 25

Visitas aos bairros, reuniões, gravações do guia, além de comícios e comícios relâmpagos marcam o dia intenso dos candidatos a prefeito da cidade de Guarabira.

Confira:

AGENDA DO CANDIDATO BELARMINO MARIANO – PSOL

Manhã – Ação nas redes sociais.

Tarde – Confecção do material de campanha e organização do comitê.

Noite – Comícios relâmpagos no Bairro Nordeste 1.

AGENDA DA CANDIDATA FÁTIMA PAULINO – PMDB

COLIGAÇÃO “GUARABIRA CIDADE DO BEM” (PMDB, PHS, PR, PTB, PSC, PSL, PRB, PT)

Manhã – Reunião com lideranças comunitárias.

Tarde – visitas aos moradores do Bairro do Cordeiro.

Noite – Comício na Rua Dr. Tiré, no Bairro do Cordeiro.

AGENDA DO CANDIDATO JOSA DA PADARIA – PSB

COLIGAÇÃO GUARABIRA QUE O POVO QUER (PSB, PDT)

Manhã – Realiza visitas.

Tarde – Visita com comício relâmpago no Bairro da Santa Terezinha.

AGENDA DO CANDIDATO ZENÓBIO TOSCANO – PSDB

Coligação Pela Vitória do Trabalho (PSDB, PSD, PP, PPS, PC do B, PTN, PMB, PSDC)

Manhã – Cumpre agenda administrativa.

Tarde – Gravação do guia eleitoral.

Noite – Participa de arrastão e comício no Bairro do Juá, saída do comitê.

Com Assessorias