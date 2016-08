LIQUIDA: Loja Pontes Calçados do Shopping Cidade Luz está com descontos de 10% à 50% . Veja as ofertas!

A loja Pontes Calçados localizada no Shopping em Guarabira-PB, está no Liquida, evento promocional promovido pelo Shopping Cidade Luz, onde todas as lojas oferecem durante 4 dias descontos que vão de 10% à 50% de desconto. Confira nas fotos abaixo os calçados e acessórios que você pode comprar com descontos durante estes dias somente na loja Pontes Calçados do Shopping. Veja as fotos abaixo.

A loja Pontes Calçados em Mari fica localizada na Rua Gentil Lins, 220, Centro, fone: (83) 3287-1023 e em Guarabira na Rua João Gomes Maranhão, 50, no centro de Guarabira-PB, fone: (83) 3271-8241, e agora também em sua mais nova loja no Shopping Cidade Luz em Guarabira.

Do brejo.com

Confira o vídeo sobre o Liquida no Shopping Cidade Luz



