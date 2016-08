NOTA DE PESAR

Roberto, Fátima e Raniery Paulino recebem com profundo pesar a notícia do falecimento do engenheiro Edmilson Fonseca, ocorrido nessa quinta-feira (25.08) em João Pessoa, e se solidarizam com toda a família e amigos neste momento de dor, rogando a Deus para que os conforte diante desta irreparável perda.

Edmilson Fonseca foi vítima de infarto, tinha 80 anos, casado, exerceu diversos cargos na Paraíba, dentre eles o de Chefe de Gabinete da Vice Governadoria Estadual no período de 1998 a 2003, e dedicava-se as atividades de defesa da sustentabilidade ambiental.

O velório está sendo realizado na Central São João Batista, localizado na Avenida Epitácio Pessoa, bairro da Torre, João Pessoa-PB.

Que Deus o receba na morada celestial e tranquilize os corações daqueles que sentem a sua inesperada partida.

Nossas Condolências.