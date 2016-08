Projeto apresentado por Camila cria o dia do atleta paraolímpico na Paraíba

Projeto de Lei apresentado pela deputada Camila Toscano (PSDB) na Assembleia Legislativa da paraíba (ALPB) cria o “Dia Estadual do Atleta Paraolímpico” que, se for aprovado pelos parlamentares em plenário, será comemorado, anualmente, no dia 22 de setembro.

“Esta propositura tem como objetivo contribuir para a divulgação do paradesporto no nosso Estado, da atividade física adaptada, incentivando a prática por aqueles que apresentam alguma limitação, além de reconhecer e valorizar esses atletas como pessoas capazes de uma atividade desportiva”, destacou a deputada.

A data proposta pela deputada para comemorar o dia do atleta paraolímpico coincide com a data da criação do Comitê Paraolímpico Internacional (CPI), bem como com a data que se comemora o dia nacional do atleta paraolímpico.

“Pela importância da iniciativa e incentivo aos atletas paraibanos peço a colaboração dos meus colegas deputados para que possamos aprovar esse projeto em reconhecimento ao esporte praticado pelas pessoas com deficiência”, observou Camila.