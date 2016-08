Tribunal do Júri de Caiçara condena homem que matou a própria mãe a 21 anos de prisão

Vinte e um anos de reclusão em regime fechado. Essa foi a pena aplicada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Caiçara, no julgamento realizado na última terça-feira (23), a Moisés Sabino da Silva, pelo crime de homicídio consumado qualificado.

Moisés matou a própria mãe, Lindalva André da Silva, a golpes com um pedaço de madeira, no dia 18 de dezembro de 2013, quando ainda tinha 19 anos e a vítima 42 anos de idade. O assassinato aconteceu na casa deles, no município de Caiçara, localizado na região do Brejo da Paraíba, a 142 quilômetros de João Pessoa.

Para o conselho de sentença, o réu matou a mãe e cometeu o crime de modo cruel, agindo de forma que impossibilitou a defesa da vítima. De acordo com uma testemunha, Moisés premeditou o homicídio.

Na sentença, a juíza Bárbara Bortoluzzi destaca o laudo psiquiátrico, segundo o qual o acusado possui sério transtorno e desvio de personalidade, havendo, por conta disso, fortes indícios de que ser ele for solto, poderá cometer crimes dessa e de outra natureza.

Participaram do julgamento o promotor de Justiça Alley Escorel e o defensor público Antônio Rodrigues de Melo.