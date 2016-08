Tragédia: crianças morrem após incêndio em casa da zona leste de CG

A noite desta sexta-feira (26) terminou com uma triste notícia em Campina Grande: duas crianças morreram carbonizadas em uma casa localizada no bairro Nova Brasília, zona leste da cidade, após um incêndio ocorrido na casa em que elas moravam.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as primeiras informações são de que o incêndio foi provocado por uma vela, possivelmente acesa pelos pais das crianças, que não estavam em casa no momento em que o fogo começou.

A perícia, junto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, esteve no local da ocorrência, mas ainda não conseguira maiores informações sobre as duas crianças, já que até as 22h30 nenhum familiar ou responsável teria sido localizado.

Do Paraiba Online