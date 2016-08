Bandidos invadem casa em Esperança, roubam móveis e ateiam fogo ao local antes de fugir

Bandidos invadiram e fizeram um roubo de móveis em uma casa localizada em um sítio na Zona Rural do município de Esperança, no Agreste da Paraíba, a 159 km de João Pessoa, na madrugada deste domingo (28). Segundo a Polícia Militar, após o crime, os criminosos atearam fogo à residência.

De acordo com o tenente Florestam Ferreira, comandante da companhia da PM de Esperança, os objetos roubados não foram contabilizados. Conforme explicou, o proprietário da casa não reside nela e não se encontrava no local no momento da ocorrência.

“O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas. A casa ficou parcialmente destruída”, contou o tenente.

Até as 12h30 deste domingo, nenhum suspeito havia sido identificado. O dono do imóvel relatou à polícia que não tem inimigos e não sabe porque, além do roubo, a casa foi incendiada.

