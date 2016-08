No dia 27 de agosto de 2016, às 11 horas, foi realizado no CineMaxxi Cidade Luz o aniversário da executiva do CineMaxxi, Izadora Coutinho. O evento contou com a presença de familiares e amigos. O brejo.com esteve presente com sua equipe e registrou os melhores momentos. Confira nas fotos abaixo.

Do brejo.com

Izadora Coutinho comemora aniversário no CineMaxxi. Veja fotos!