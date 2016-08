Meia-Entrada: Filmes em cartaz no CineMaxxi de 29 à 31 de agosto

Está querendo aproveitar o desconto de meia-entrada com o cupom promocional* do CineMaxxi? então confira os filmes que estão em cartaz de 29 à 31 de agosto de 2016 no CineMaxxi Cidade Luz.

O Bom Gigante Amigo – Clique e confira mais sobre o filme. Veja o trailer abaixo:



Esquadrão Suicida – Clique e confira mais sobre o filme. Veja o trailer abaixo:



PETS – Clique e confira mais sobre o filme. Veja o trailer abaixo:



BEN-HUR – Clique e confira mais sobre o filme. Veja o trailer abaixo:



*O cupom promocional de meia-entrada é válido somente de segunda à quarta até o dia 22 de setembro de 2016. Confira matéria sobre a meia-entrada, clique aqui!

