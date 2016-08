Sebrae Paraíba oferece atendimento online para empreendedores

Serviço gratuito já está disponível e tem o objetivo facilitar e agilizar as orientações empresariais.

Esclarecer dúvidas sobre gestão empresarial ficou ainda mais fácil. Agora o Sebrae Paraíba dispõe de um serviço online e gratuito em que o empreendedor pode conversar com um consultor especializado sem sair de casa ou do escritório. O “Fale com o Especialista” está disponível de segunda a sexta-feira, no horário comercial (8h às 12h e das 14h às 18h). Neste período os consultores estão disponíveis para prestar orientações nas áreas de empreendedorismo, planejamento, finanças, pessoas, organização, leis e normas, mercado, cooperação e inovação.

De acordo com a analista técnica do Sebrae Paraíba, Germana Espínola, os consultores prestam atendimento e orientações voltados para empreendedores paraibanos. “Com a plataforma, os empresários podem otimizar o seu tempo, evitando o deslocamento físico até uma das agência do Sebrae. Se não for possível prestar todas as orientações virtualmente, será sugerido ao cliente procurar pessoalmente uma das agências do Sebrae no Estado”, disse a analista.

Na plataforma, é possível o esclarecer dúvidas sobre diversos assuntos, como: Abrir um negócio, Acesso a serviços financeiros, Aumento das minhas vendas, Capacitação de funcionários, Compra e venda de empresas, Contratação de funcionários, Estratégia de divulgação, Fechamento de empresa, Filiação a uma associação/ cooperativa, Fluxo de caixa, Formação de preços, Ideias de negócios, Legalização e formalização do negócio, Loja Virtual, MEI (microempreendedor individual), Melhorar e inovar o meu negócio, Organização dos processos e operação, Pesquisa de mercado, Planejamento estratégico, Plano de negócios, Terceirização e Tributos.

Para acessar a plataforma “Fale com o Especialista”, basta acessar o site do Sebrae Paraíba – www.sebraepb.com.br – e clicar no link “Atendimento Online” na aba “Soluções deste Estado”. Para entrar no bate papo com o consultor, é necessário fazer um cadastro no site. Neste primeiro momento, haverá um consultor disponível para o atendimento individual que pode durar até 40 minutos.

