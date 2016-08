Amanhã, 31 de agosto é o Dia do Nutricionista

O Dia do Nutricionista é celebrado anualmente em 31 de agosto.

Esta data visa homenagear o profissional responsável por planejar programas de alimentação para as pessoas, além de preparar dietas específicas para ajudar a melhorar a qualidade de vida e saúde dos seus pacientes.

Os nutricionistas podem atuar nos mais diversos segmentos do mercado, desde em hospitais, escolas, ginásios esportivos, clínicas particulares e etc.

Aliás, o trabalho do nutricionista é fundamental para o sucesso do desempenho dos atletas.

O profissional de nutrição adquire uma importância maior a cada dia, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a estética, a saúde e o bem-estar do corpo, e principalmente as mulheres, estão sempre em busca da melhor forma física.

Origem do Dia do Nutricionista

O Dia do Nutricionista é comemorado nesta data em homenagem a criação da Associação Brasileira de Nutricionistas (ABN), fundada em 31 de agosto de 1949. Posteriormente, a ABN foi substituída pela Federação Brasileira de Nutricionista e, depois, pela Associação Brasileira de Nutrição (Asbran).

Mensagem para o Dia do Nutricionista

Garantindo o crescimento e desenvolvimento de um mundo com pessoas mais saudável e felizes, esta é a sua missão! Obrigado pela dedicação! Feliz Dia do Nutricionista!

Parabéns a todos os profissionais que se preocupam com o equilíbrio de nossas vidas e saúde! Feliz Dia do Nutricionista!

Fonte: calendarr