Guarabira sedia encontro de secretários municipais de Educação

Dando continuidade às ações itinerantes da Entidade, a União dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime/PB promoveu em parceria com a Secretaria de Educação de Guarabira, a última Reunião Regional de 2016. O evento aconteceu nesta terça-feira, 30, das 08h30 às 12h30, no Auditório do France Hotel, em Guarabira/PB.

O encontro foi gratuito e destinado a todos os Secretários Municipais de Educação que integram as 1ª, 2ª, 12ª e 14ª Regionais de Ensino, como também para os Secretários de outras regiões, que por ventura perderam a oportunidade de participar das reuniões anteriores realizadas em Patos e Sumé. Assim como nas demais reuniões os municípios têm garantida a duas vagas (Secretário e Técnico).

Os temas abordados foram os mesmos das reuniões já realizadas pela Undime/PB: PME, PNAIC, PCR, Conviva, BNCC, Financiamento da Educação, Piso Nacional do Magistério, entre outros assuntos de relevância para a Educação; considerando que o principal objetivo dos encontros regionais é de informar a todos os 223 Secretários Municipais de Educação sobre as ações desenvolvidas na área da educação, programas, prazos e projetos.

Essa foi a terceira ação itinerante promovida pela Undime/PB para os Secretários e Técnicos neste ano de 2016. Ação semelhante foi realizada no ano de 2009 para a elaboração/construção do Estatuto da Entidade.

Com Ascom / Undime/PB