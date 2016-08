Ministério da Saúde vai liberar recursos para Guarabira e mais 5 municípios da PB

O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) se reuniu com o ministro da Saúde, Ricardo Ramos, para tratar da liberação de recursos para seis municípios. O gestor garantiu a liberação, o mais rápido possível, dos valores para Coremas, Riachão, Puxinanã, Areia de Baraúnas, Guarabira e Campina Grande.

Para o município de Coremas, o tucano solicitou a liberação da segunda parcela de duas emendas parlamentares, sendo uma no valor de R$ 244.800,00 para a construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo 1 e a outra de R$ 307.200,00 para uma UBS tipo 2. As emendas foram apresentadas pelo então deputado Ruy Carneiro e pelo senador Cássio Cunha Lima, ambos do PSDB.

Ainda para o município, foi pedido agilidade na publicação da portaria de qualificação e liberação de recursos para o Samu de Coremas, que conta com a habilitação de duas unidades de suporte. Para a unidade básica o aporte financeiro por mês é de R$ 27,5 mil e para a avançada de R$ 45 mil.

Outro pleito foi a liberação de recursos no valor de R$ 67.200,00, referentes a segunda parcela para a ampliação de um Posto de Saúde da Família. O valor total da obra é de R$ 112 mil.

Pedro também solicitou ao ministro agilidade na liberação de emendas que apresentou para o Exercício de 2015. Os valores serão destinados para os municípios de Guarabira, Campina Grande, Puxinanã e Areia de Baraúnas.

Hospitais Universitários – O parlamentar também manteve audiência na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela gestão do Programa de Reestruturação dos hospitais universitários federais.

Pedro falou da sua preocupação com a situação em que se encontram as unidades e discutiu ações que podem ser adotadas para minimizar os problemas. O deputado também se comprometeu a apresentar emendas para auxiliar o trabalho na empresa.

Fonte: MaisPB