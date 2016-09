Josa assume compromisso de pagar abono do Bolsa Família, em Guarabira

O candidato a prefeito da Coligação Guarabira que o Povo Quer, Josa da Padaria, anunciou que um dos seus compromissos prioritários, durante sua gestão, será pagar um abono aos beneficiários do programa Bolsa Família.

“Pagaremos o mesmo valor do abono que o governador Ricardo Coutinho paga ao final de cada ano. Assim, os beneficiários receberão o dobro do valor que o Estado oferece”, garantiu ele.

De acordo com Josa, esse compromisso se insere em um dos eixos de seu plano de governo, o da inclusão social. “Nossa gestão será democrática e popular, estimulará o desenvolvimento econômico e dará uma atenção especial à inclusão social. Assim, reduziremos as desigualdades e levaremos as ações do poder público a quem dele mais precisa”, explicou.

Em Guarabira, o número de beneficiários do Bolsa Família passa de cinco mil. Segundo Josa, sua gestão vai ajudar emergencialmente os mais carentes, mas sem expor as pessoas e tirar proveito eleitoral disso, como sempre fizeram na cidade. “O povo não quer esmolas. O povo quer políticas públicas que se completem e visem gerar dignidade”, acrescentou.

