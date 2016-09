Seminário do TCE-PB sobre crise hídrica inicia nesta quinta com palestras de especialistas do INPE

“As Mudanças Climáticas em seu Significado para o Desenvolvimento do Nordeste do Brasil” e “Anatomia da seca no Nordeste e previsão climática sazonal”, abrem na manhã desta quinta-feira (1) a série de painéis e palestras do seminário ‘A Crise Hídrica no Semiárido Paraibano’, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

O evento, de cunho técnico-científico, reunirá gestores de órgãos e instituições públicas, especialistas da área e membros de órgãos de controle externo durante dois dias (1 e 2) no Centro Cultural Ariano Suassuna, pertencente ao TCE-PB.

Realizado em cooperação com a Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Universidade Federal de Campina Grande – UFCG e Estadual da Paraíba – UEPB, trará à Paraíba algumas das maiores autoridades do país em previsão e mudanças climáticas, em abastecimento e gestão dos recursos hídricos.

A exposição do tema “As Mudanças Climáticas em seu Significado para o Desenvolvimento do Nordeste do Brasil” será feita por Paulo Nobre, climatologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e que foi, até ano passado, o coordenador da Rede Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas Globais – Rede CLIMA.

Doutor em Meteorologia pela University of Maryland, com pós-doutorado pela Columbia University – ambas universidades americanas-, hoje ele coordena o desenvolvimento do Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre – BESM, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos / INPE.

A segunda palestra, às 10h, com o tema ‘Anatomia da seca no Nordeste e previsão climática sazonal’, será ministrada por Lincoln Muniz Alves, também Doutor e pesquisador, desde 2010, do Grupo de Mudanças Climáticas do INPE.

Com experiência na área de Geociências, e ênfase em Climatologia, Lincoln Muniz participa atualmente de vários projetos de pesquisa com instituições brasileiras, inglesas, francesas e americanas.

Para o presidente do TCE-PB, conselheiro Arthur Cunha Lima, que abre o evento às 8:30 h, o seminário constitui uma oportunidade importante para a região nordeste, “pela possibilidade de apontar caminhos e alternativas para os principais problemas do Semiárido, a exemplo da gestão e qualidade das águas, do abastecimento, e da expectativa de chegada da água da Transposição”.

O Corregedor do TCE, conselheiro Fernando Catão – que idealizou o evento e é um dos responsáveis pelas articulações que trazem a João Pessoa os especialistas de renome nacional e internacional-, fará um resumo dos processos de Auditoria Operacional por ele coordenados nas Várzeas de Sousa e no sistema de abastecimento d’água de João Pessoa.

Durante a abertura oficial, também usarão da palavra o conselheiro Marcos Costa, que coordena a Escola de Contas do TCE – responsável pela organização do seminário no âmbito da Corte -, o assessor do Tribunal de Contas da União na Paraíba, André Delgado de Souza, e o professor Heber Pimentel Gomes, que na sexta-feira dará palestra com o tema “ Adutoras Complementares: Litoral/Agreste e Monteiro/Gravatá.

O seminário permitirá discussões, também, sobre outros assuntos importantes, como: “A Qualidade da Água Atual dos Reservatórios de Abastecimento do Estado da Paraíba”; “Gestão dos Recursos Hídricos das Bacias do Semiárido Paraibanos”; “Expectativa da Chegada da Água da Transposição aos Reservatórios do Semiárido Paraibano”; e “Soluções Alternativas ao Abastecimento da Cidade de Campina Grande”.

Também fazem parte, ainda, da mesma programação, debates sobre “Alternativa para a Não Chegada das Águas da Transposição Antes do Colapso Total da Atual Capacidade do Reservatório Epitácio Pessoa”, e “Planta de Reuso de Águas Residuárias”.

O evento permanece com as inscrições abertas ao público por meio do portal do TCE, no endereço portal.tce.pb.gov.br, AQUI.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO :

DIA 01/09

08:00h – Credenciamento

08:30h – Abertura Oficial

– Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima – Presidente do TCE/PB

– Conselheiro Marcos Antônio da Costa – Coordenador da Escola de Contas Otacílio Silveira – ECOSIL

– Conselheiro Fernando Rodrigues Catão – Corregedor do TCE/PB

– André Delgado de Souza – Auditor Federal de Controle Externo do TCU

– Heber Pimentel Gomes – Professor da UFPB

09:10h – PALESTRA 1 : AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM SEU SIGNIFICADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE DO BRASIL

Palestrante: Paulo Nobre

Coordenador do Desenvolvimento do Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre (BESM) do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE

10:00h – PALESTRA 2 : ANATOMIA DA SECA NO NORDESTE E PREVISÃO CLIMÁTICA SAZONAL

Palestrante: Lincoln Muniz Alves

Pesquisador do Grupo de Mudanças Climáticas do Centro de Ciência do Sistema Terrestre – CCST do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE

10:50h – PALESTRA 3 : A QUALIDADE DA ÁGUA ATUAL DOS RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA

Palestrante: Weruska Brasileiro Ferreira

Professora da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB e Pesquisadora na área de Qualidade da água

14:00h – PAINEL 1 : A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS DO SEMIÁRIDO PARAIBANO

Palestrante: JANIRO COSTA RÊGO

Professor da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG

Mediador: Sérgio Góis

Consultor da Associação Técnico-Científica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior – ATECEL

Debatedores:

Tarciso Cabral da Silva

Professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental do Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba – UFPB

João Fernandes da Silva

Diretor Presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas no Estado da Paraíba – AESA

15:30h – PAINEL 2 : EXPECTATIVA DE CHEGADA DA ÁGUA DA TRANSPOSIÇÃO AOS RESERVATÓRIOS DO SEMINÁRIO PARAIBANO

Palestrante: JOÃO AZEVEDO LINS FILHO

Secretário de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, do Meio

Ambiente e da Ciência e Tecnologia

Mediador: Heber Pimentel Gomes

Professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba – UFPB e Coordenador do Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento

Debatedores:

Alain Marie Bernard Passerat de Silans

Professor da Universidade Federal da Paraíba – UFPB e Consultor

Cristiano das Neves Almeida (Professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba – UFPB)

DIA 02/09

08:30h – PAINEL 3 : SOLUÇÕES ALTERNATIVAS AO ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Mediadora: Beatriz Susana Ovruski de Ceballos

Professora da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Palestra 4: ALTERNATIVA PARA A NÃO CHEGADA DA ÁGUA DA TRANSPOSIÇÃO ANTES DO COLAPSO TOTAL DA ATUAL CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO EPITÁCIO PESSOA

Palestrante: MARCUS VINÍCIUS FERNANDES NEVES

Presidente da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba – CAGEPA

Palestra 5: ADUTORAS COMPLEMENTARES: LITORAL/AGRESTE E MONTEIRO/GRAVATÁ

Palestrante: HEBER PIMENTEL GOMES

Professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba – UFPB e Coordenador do Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento

Palestra 6: PLANTA DE REUSO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Palestrante: EDUARDO PACHECO JORDÃO

Professor da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Palestra 7: REABILITAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RESERVATÓRIO EPITÁCIO PESSOA

Palestrante: SÉRGIO GÓIS

Consultor da Associação Técnico Científica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior – ATECEL

13:00h – Encerramento

PALESTRANTES

Paulo Nobre – Doutor em Meteorologia pela University of Maryland (EUA), possui pós-doutorado pela Columbia University (EUA) e é, atualmente, climatologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/ Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.

Coordenou, até 2015, a Rede Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas Globais – Rede CLIMA. Coordena, hoje, o desenvolvimento do Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre – BESM, do CPTEC/ INPE.

Graduado pela Universidade de São Paulo, com mestrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Meteorologia.

Atua, principalmente, na abordagem dos seguintes temas: modelagem acoplada oceano-criosfera-atmosfera; oceanografia do Atlântico Tropical; previsibilidade climática sazonal e mudanças climáticas globais.

Lincoln Muniz Alves – Formado pela Universidade Federal da Paraíba e Doutor, também em Meteorologia, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é pesquisador, desde 2010, do Grupo de Mudanças Climáticas do CCST/INPE (São José dos Campos).

Participa, atualmente, de vários projetos de pesquisa, com instituições brasileiras, inglesas, francesas e americanas. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Climatologia.

Atua abordando, principalmente, os temas: mudanças climáticas, climatologia, previsão climática e modelagem numérica.

Alain Marie Bernard Passerat de Silans – Pesquisador em processos hidrológicos e em sistemas de gestão dos recursos hídricos. Participa da elaboração de diversos planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas do Nordeste.

Possui Doutorado pelo Instituto Nacional Politécnico de Grenoble (França), com opção em Hidrologia. Engenheiro Hidráulico da Escola Superior ENSEEIHT em Toulouse (França), é também Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba (onde é professor titular aposentado).

Trabalhou como pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e foi assessor técnico da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba.

Heber Pimentel Gomes – Doutor em Hidráulica pela Universidade Politécnica de Madrid. É autor de cinco livros, de inúmeros trabalhos publicados no Brasil e no exterior e é consultor de organismos nacionais e internacionais.

Especialista em Gestão de Recursos Hídricos pela USP/São Carlos e em Engenharia de Irrigação pelo CEDEX/Espanha.

É atualmente Coordenador do Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento da Universidade Federal da Paraíba, onde se tornou Mestre em Hidrologia e onde é também professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.

Tarciso Cabral da Silva – Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e consultor “ad hoc” da CAPES e do CNPq, é Doutor em Engenharia Hidráulica – pela Escola Politécnica da USP, São Paulo.

É engenheiro civil e professor titular do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental do Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba. Orientou mais de 20 dissertações e teses nos cursos do Pós Graduação da UFPB. É autor de mais de 130 trabalhos publicados em revistas e em anais de eventos no Brasil e no exterior, e coautor de quatro livros e onze capítulos.

Trabalhou em mais de trinta estudos e projetos como membro de equipe, coordenador ou de autoria individual, incluindo planos de bacias hidrográficas e estudos de impacto ambiental na Paraíba e em outros estados.

Eduardo Pacheco Jordão – Engenheiro civil e sanitarista, é Mestre em Ciências pela Universidade de Wisconsin (Estados Unidos), e Doutor em Engenharia pela Universidade de São Paulo. É professor visitante emérito da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Atualmente presta serviços, como engenheiro e consultor, para empresas de saneamento, órgãos de controle da poluição e proteção ambiental, em planos diretores e projetos de saneamento.

Foi vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental, e diretor da WEF (dos Estados Unidos, a Federação que congrega associações de saneamento de vários países).

É autor de Tratamento de Esgotos Domésticos – livro que já vendeu 15 mil exemplares, e ganha agora lançado sua 8ª edição..

Weruska Brasileiro Ferreira – Mestra e Doutora em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande, é professora efetiva do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba.

Foi diretora técnica da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba e atuou, por oito anos, como engenheira química da Companhia Pernambucana de Saneamento.

Atualmente desenvolve pesquisas nas seguintes áreas: qualidade de águas naturais, tratamento de águas para consumo humano, tratamento de efluentes, Biorremediação, saneamento ambiental e Biotecnologia das microalgas, especialmente na geração de biocombustíveis com o apoio financeiro de diversas entidades de fomentos como CNPq, FUNASA e MEC.

André Delgado de Souza – Doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado sanduíche na Universidade Técnica de Berlim. É, desde 2008, auditor federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União.

Sérgio Góis – Engenheiro Civil, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, é Mestre em Engenharia Civil/Recursos hídricos pela UFCG. Tem cursos de pós-graduação/ estudos nos EUA, Japão e Alemanha.

Autor de vários trabalhos técnicos e científicos sobre Recursos hídricos e áreas afins, coordenou/participou de pesquisas, projetos e estudos em Recursos Hídricos e Geoprocessamento na região Nordeste.

Foi secretário Adjunto da Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos e também presidente da AESA/PB. É, atualmente, consultor técnico da ATECEL.

João Azevêdo – Engenheiro civil, é atual secretário de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia. Professor do Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFPB) desde 1982, é pós graduado em Metodologia do Ensino Técnico. Foi secretário de Infraestrutura, e também de Serviço Urbanos, do município de João Pessoa. E coordenou, ainda, o Programa Cidade de Porte Médio.

Marcos Vinicius Fernandes – Atual presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA-, é engenheiro civil dos quadros da Caixa Econômica Federal. Especialista em Direito Urbanístico pela PUC/Minas. Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Atuou, na CEF, como supervisor técnico, gerente de Desenvolvimento Urbano no Rio Grande do Norte, gerente executivo de Governo na Paraíba; e foi, também, instrutor e tutor da Universidade CAIXA na área de Avaliação de Imóveis, Análise de Projetos e Gestão e Liderança.

Foi membro do Conselho Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte e do CONCIDADES de Campina Grande.

Janiro Costa Rêgo – Doutor em Hidrologia e Recursos Hídricos pela Universidade de Hanôver, Alemanha. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco é, também, mestre Recursos Hídricos pela Universidade Federal da Paraíba.

Criou, juntamente com outros professores da UFCG, o Grupo de Pesquisa sobre Gestão Integrada de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, com vasta produção de dissertações, teses e artigos científicos

Atua desde 1977 como docente na atual Universidade Federal de Campina (UFCG), ministrando disciplinas, desenvolvendo pesquisas e orientando discentes nos cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia Agrícola e Engenharia Civil e Ambiental.

Ascom/TCE-PB