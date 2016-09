Star Trek – Sem Fronteiras entra em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz

Entra em cartaz nesta quinta-feira, 1 de setembro de 2016 o filme: Star Trek – Sem Fronteiras, no CineMaxxi Cidade Luz. Desta vez, Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) e a tripulação da Enterprise encontram-se no terceiro ano da missão de exploração do espaço prevista para durar cinco anos. Eles recebem um pedido de socorro que acaba os ligando ao maléfico vilão Krall (Idris Elba), um insurgente anti-Frota Estelar interessado em um objeto de posse do líder da nave. A Enterprise é atacada, e eles acabam em um planeta desconhecido, onde o grupo acaba sendo dividido em duplas.

Confira o trailer do Star Trek – Sem Fronteiras:



Data de Lançamento: 01 de setembro de 2016Classificação: 14 Anos (Não recomendado para menores de 14 anos)

Gênero: Ficção Científica e Ação Duração: 2h 03min , Ano: 2016 Sessões no CineMaxxi Cidade Luz: às 15h30 / 18h15 e 21h, em 3D e dublado.

