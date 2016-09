Agenda dos candidatos a prefeito de Guarabira para esta sexta-feira, 02

Reuniões, visitas, caminhadas e comícios marcam a sexta-feira dos candidatos a prefeito e vice da cidade de Guarabira.

Confira:

Agenda da candidata Fátima Paulino – PMDB

Coligação Guarabira Cidade do Bem

9h15 – Reunião com lideranças de bairro

15h15 – Visitas aos moradores do conjunto Nossa Senhora Aparecida

16h15 – Reunião com profissionais da saúde.

Agenda do candidato Belarmino Mariano – PSOL

Manhã: faz campanha nas redes sociais

Tarde e noite: caminhada e comícios relâmpagos no João Cassimiro.

Agenda do candidato Zenóbio Toscano – PSDB

Coligação Pela Vitória do Trabalho

Às 08h45 – Zenóbio reúne-se com equipe de coordenação de campanha para programação de final de semana

À Tarde, 14h45 – Zenóbio cumpre agenda administrativa

Às 16h45 -Zenóbio Toscano e seu vice Marcus Diogo gravam para o guia eleitoral

À Noite, 19h45 – Zenóbio Toscano, seu vice Marcus Diogo e candidatos a vereador participam de comício no Bairro do Rosário – Rua Desembargador Pedro Bandeira, concentração no Comitê 45, Av. Dom Pedro II.

Agenda do candidato Josa da Padaria – PSB

Coligação Guarabira que o Povo quer

Manhã – às 8h40 – Visitas casa a casa nos bairros São José e Esplanada

Tarde: às 16h40 – Visitas casa a casa nos bairros São José e Esplanada

Noite: às 19h40 – Concentração no comitê 40, saindo em caminhada para o bairro São José onde haverá comício na Rua São Luiz.

Com Assessorias