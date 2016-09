Estudante de escola estadual de Guarabira já está no Canadá

O jovem estudante da Escola Estadual Monsenhor Emiliano de Cristo, de Guarabira, que viajou na última quarta-feira (31) ao Canadá, a partir do projeto Gira Mundo, desenvolvido pelo Governo da Paraíba em parceria com países, se despediu da família no Brasil e voou para o gelado Canadá, na América do Norte.

Isaac Andrews tem 15 anos, nasceu e mora em Guarabira com seus pais. O intercâmbio com outro país deve servir para aprimorar o inglês do adolescente e para conhecer uma cultura diferente, sendo uma oportunidade importante para abrir novos horizontes na vida dos 50 jovens que embarcaram da Paraíba para beber de outras fontes de conhecimento.

O estudante ainda não interagiu nas redes sociais, mas conversou com os familiares e disse ter chegado bem.

Sua mãe, a senhora Tatiana Gonçalves, usou seu perfil na rede social Facebook para dizer que estava tranquila em saber que o filho havia chegado e que teria encontrado sua nova família.

“Estava angustiada mais agora estou tranquila em saber que você meu filho chegou com segurança a sua nova família.Que seja abençoado os teus caminhos que seja abençoado todos aqueles que iram conviver com você.Crie asas, mas nunca esqueça suas origens”, disse a mãe de Andrews.

