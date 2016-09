Grupo armado arromba agência bancária no Agreste da Paraíba

Pelo menos sete homens homens armados de fuzis arrombaram uma agência bancária na cidade de Arara, no Agreste paraibano, na madrugada desta sexta-feira (2). A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h, mas nenhum suspeito foi localizado ate às 7h20.

Conforme informações da Polícia Civil, o grupo chegou na cidade em uma Volkswagen Amarok atirando para cima. Os criminosos arrombaram a porta principal da agência, mas não houve explosão, ainda segundo a polícia.

Os caixas eletrônicos da agência foram encontrados intactos pelos policiais e eles acreditam que o cofre principal foi levado. De acordo com a Polícia Civil, a perícia vai ser realizada ainda na manhã desta sexta-feira e a gerência do banco não informou quanto em dinheiro tinha no cofre.

Do G1 PB