Justiça considera irregular e anula sessão que reprovou contas do prefeito Zenóbio Toscano

A Justiça anulou a sessão da Câmara de Vereadores que reprovou as contas do prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano (PSDB), referentes ao exercício de 2014. Segundo a decisão, o ato foi irregular, não respeitando os trâmites internos da Casa, como a análise do processo pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento.

A deputada Camila Toscano (PSDB) disse que a justiça foi feita com a decisão. A parlamentar lembrou que as contas de Zenóbio tiveram parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE). “Com todo o respeito aos vereadores, mas o TCE é formado por técnicos especializados nas análises de contas. Então, se a Corte de contas aprovou, acredito que é uma decisão que deve embasar a análise dos vereadores. A decisão só reforça que se tratou de uma decisão meramente política dos parlamentares municipais”, comentou.

Camila lembrou que o prefeito Zenóbio é um gestor sério e comprometido com a boa aplicação dos recursos públicos. “A Folha de São Paulo divulgou o Ranking de Eficiência dos Municípios (REM) para mostrar quais as prefeituras que mais entregam bons serviços à população gastando menos. Na Paraíba, a cidade mais eficiente é Guarabira”, lembrou Camila.