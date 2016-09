Agenda dos candidatos a prefeito de Guarabira para este sábado (3) e domingo (4)

Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Guarabira para este sábado (03) e domingo (04).

Fátima Paulino – PMDB

Sábado (3)

08:15: Visita ao comércio e a feira livre. 15:15: Visita ao Bairro do Nordeste I e II. 19:15: Mobilização popular na Praça do Encontro no Bairro do Nordeste para o 15 Folia. 19:30: Concentração na Praça Lima e Moura para o arrastão 15 folia. Domingo (4) 09:15: Visitas a zona rural de Guarabira: * Distrito do Pirpiri * Sítio Escrivão * Sítio Caboclo * Distrito do Maciel

Belarmino Mariano – PSOL

Sábado (3):

Manhã – Visita ao Mercado Público

Tarde – Caminhada no Bairro do Nordeste, Avenida Rosil Guedes e Celina Pinto

Noite – Comícios relâmpagos nas mesmas ruas.

Domingo (4):

Manhã – Caminhada no Bairro do Cordeiro e Primavera

Tarde e noite – Caminhada e comícios relâmpagos no bairro Santa Terezinha

Zenóbio Toscano – PSDB

Sábado (3)

Às 08h45min da manhã – Zenóbio Toscano acompanhado do seu vice Marcus Diogo visitam comerciantes no Centro da Cidade

À Tarde, 14h45min – Zenóbio visita moradores do Distrito de Cachoeira dos Guedes

À Noite, 19h45min – Zenóbio Toscano, seu vice Marcus Diogo e candidatos a vereador participam de comício no Distrito de Cachoeira dos Guedes, concentração no Comitê 45, Av. Dom Pedro II

Domingo (4)

Manhã – Zenóbio ao lado da primeira-dama Lea Toscano visita o Bairro das Nações

À Noite 19h45min – Zenóbio ao lado de seu vice Marcus Diogo e candidatos a vereador participam de comício no Bairro das Nações e com a presença confirmada do senador Cássio Cunha Lima e o deputado federal Pedro Cunha Lima

Josa da Padaria – PSB

Sábado (3):

7h40min, visitam a feira livre de Guarabira.

15h40, Visitas e comícios relâmpagos nas comunidades rurais de Pendência, Contendas, Nova Contendas, Serrinha, Catolé e Cajá

Noite: Josa e Beto se reúnem com coordenação de campanha

Domingo (4):

7:40 – Visitas e comícios relâmpagos nas comunidades rurais de Lagoa de Serra, Torrões, Duas Estradas, Tananduba e Itamatay

