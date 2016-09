Caminhos do Frio em Alagoa Grande tem trilha a pé, de bike e cavalgada

A edição de 2016 do “Caminhos do Frio” está chegando ao fim. Depois de passar por oito cidades do brejo paraibano, a rota cultura encerra sua passagem no município natal de Jackson do Pandeiro, Alagoa Grande. A programação termina no domingo (4), mas ainda dá tempo de aproveitar as atividades na cidade, que conta com shows musicais, trilhas a pé, de bike e cavalgada com feijoada.

Neste sábado (3) a programação o evento começa logo nas primeiras horas da manhã, a partir das 6h com uma trilha ecológica na zona rural da cidade.

Um ônibus vai levar o grupo do centro da cidade para o sítio Caiana, onde a trilha vai começar, indo até a Pedra do Reino Encantado. Depois disso, os visitantes vão passar por comunidades quilombolas e acompanhar rodas de ciranda, artesanato e gastronomia.

Em seguida a trilha segue até uma casa de produção de farinha, passa pelo Museu Quilombola e encerra com um almoço e retorno de ônibus. Para participar da trilha é necessário fazer uma inscrição no valor de R$ 25. O pacote inclui café da manhã, água e apoio durante a trilha e um almoço.

Em paralelo a trilha ecológica, vai acontecer um Forró Pé-de-Serra com degustação gastronômica da culinária local e de cachaças no Engenho Lagoa Verde, na zona rural, a partir das 11h. Já na parte da noite do sábado, a programação vai ser voltada para a música, com shows da Banda Pirueta em Roda de Samba, Banda Interfônica e banda Forró do Auge, que vai fazer um tributo a Jackson do Pandeiro. Os shows são gratuitos.

Passeio de Bike

O domingo também promete ser de aventura na programação do “Caminhos do Frio”, em Alagoa Grande. A partir das 6h vai acontecer o Eco Pedal Caminhos do Frio, saindo do Coreto Central da cidade. Antes do passeio começar vai ser servido um café da manhã para os participantes.

O percurso tem cerca de 25 quilômetros e passa por sítios, engenhos, riachos, com pausas para banho natural e hidratação.

O passeio é aberto para a família, sendo permitida a participação de crianças. A taxa de inscrição é de R$ 20 e dá direito ao café da manhã, água, guia e apoio. A previsão de término é 11h.

Cavalgada

Ainda no domingo, a cidade vai sediar uma cavalgada que vai marcar o fim da rota cultural. A concentração da cavalgada está marcada para 8h, com um café da manhã, saindo do Parque de Vaquejada Santa Terezinha.

Segundo a organização do cavalgada são esperados cerca de mil participantes. Durante o passeio serão feitas homenagens as cidades por onde o “Caminhos do Frio” já passou.

Por volta das 12h30 será servida uma feijoada para os participantes, ao som de forró pé-de-serra. Para participar da cavalgada é necessário fazer uma inscrição no valor de R$ 20 que dá direito ao café da manha, almoço, cartela para o sorteio de um garrote e um kit da cavalgada com camisa, boné e uma sacola ecológica.

A rota

O “Caminhos do Frio” começou no dia 4 de julho na cidade de Areia. Em casa semana a rota cultural ficou em uma cidade diferente, passando ainda por Pilões, Remígio, Solânea, Serraria, Bananeiras, Matinhas, Alagoa Nova, até chagar a última semana em Alagoa Grande.

Durante a passagem, o evento promoveu eventos culturais e atividades esportivas e educativas valorizando a cultura e economia do Brejo paraibano.

Com G1PB