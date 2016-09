Justiça Eleitoral defere candidaturas de Josa e Beto em Guarabira

O pedido de registro de candidatura da Coligação ‘Guarabira que o povo quer’ foi deferido e homologado pela Justiça Eleitoral, nesta quinta-feira (01), pela juíza Hígia Antônia Porto Barreto, da 10ª Zona Eleitoral.

De acordo com a publicação disponibilizada no Mural Eletrônico, foram preenchidas todas as condições legais que habilita ao pleito 2016 a chapa encabeçada pelo candidato a prefeito de Guarabira, Josa da Padaria (PSB), e do vice-prefeito, Beto Meireles (PDT).

A Coligação é formada pelo PSB / PDT / DEM / PRTB / PTC / PV / PRP / PEN / PPL / PT do B / SD e PROS.

“O deferimento de nossa candidatura pela Justiça Eleitoral veio coroar um passado limpo e comprometido com as causas do povo. Portanto, mais do que habilitados a participar do processo eleitoral, que era algo que já esperávamos, temos a capacitação necessária para construir um futuro melhor para Guarabira”, avaliou Josa.

Para Beto Meireles, candidato a vice, cada etapa é importante e fortalece o desejo de construir uma nova história política em Guarabira.

Assessoria