Colégio da Luz realizará desfile cívico em homenagem aos seus 80 anos

COLÉGIO DA LUZ – 80 ANOS (1936 -2016)

“TRADIÇÃO NO QUE É DIGNO. MODERNIDADE NO QUE É ÚTIL”

O Colégio da Luz, como é mais conhecido o Centro Educacional Nossa Senhora da Luz (CENSL), foi fundado em Guarabira (PB) pelo Revmº. Conêgo Mons. Emiliano de Cristo, em 1936. De início, o Mons. Emiliano de Cristo, um dos maiores benfeitores da cidade de Guarabira, adquiriu um terreno num altiplano onde havia apenas um amplo casarão que foi transformado em um educandário feminino. Para dirigir os seus trabalhos administrativos e pedagógicos, o Mons. Emiliano convidou as Irmãs da Congregação dos Pobres de Santa Catarina de Sena, sob a supervisão da Madre Superiora, Irmã Diomira Brizzi, primeira Diretora do Colégio da Luz e as Irmãs, Raquel Jofilly, Inês Áurea Leão, Claudina Gomes e Luisa Barros, que chegaram a Guarabira na antiga Estação Ferroviária, sendo recepcionadas pelo Mons. Emiliano. As aulas tiveram início em 02 de março de 1936.

A partir daí, a escola tornou-se uma referência educacional, recebendo alunas guarabirenses e de cidades circunvizinhas, inclusive em regime de internato feminino. Com a ajuda da comunidade, o empenho das Irmãs e do ex-Prefeito de Guarabira, Dr. Sabiniano Maia, o Colégio da Luz foi sendo ampliado ao longo dos anos. Por sua localização estratégica e boa infraestrutura, emprestou as suas dependências para o funcionamento da primeira Faculdade de Guarabira, a FAFIG (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarabira, atual UEPB-Campus III), de 1967 até o início dos anos 80.

Em 1979, após 43 anos de relevantes serviços prestados à comunidade guarabirense, as Irmãs de Santa Catarina de Sena, por questões de dificuldades administrativas e financeiras, seguindo determinação das suas superioras italianas, se afastaram da direção do Colégio da Luz. Esse fato logo gerou uma enorme preocupação na cidade e regiões vizinhas, que não concordavam com o fechamento da tradicional escola. Muitas reuniões com professores, pais, ex-alunos, autoridades políticas e eclesiásticas foram então realizadas para a definição do futuro do colégio, que a partir de 1980, passou à Direção da Profª. Josefa Diôgo de Lima (Detinha Diôgo), ex-aluna e professora, a quem a Diocese de Guarabira, proprietária das instalações, alugou o Colégio da Luz.

A primeira equipe administrativa da Profa. Detinha Diôgo era formada pelas ex-alunas e professoras, Célia Barreto, Severina Madalena Gomes e Maria Eulália Cantalice. Após dois anos de arrendamento das instalações, a Profª Detinha comprou o imóvel por meio de um financiamento (já quitado) da Caixa Econômica Federal, o FAS – Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. Com experiência como educadora, administradora e funcionária aposentada do Banco do Nordeste, a Profª Detinha Diôgo iniciou, logo em 1980, uma série de reformas na estrutura física do colégio que se encontrava bastante avariada. Na área educacional, preservou a linha de formação cristã das Irmãs de Sta. Catarina de Sena, inovando, porém, nos métodos pedagógicos (o Colégio da Luz foi a primeira escola a implantar o sistema de horário integral na Paraíba).

Palco de grandes realizações, o Colégio da Luz é referência no cenário educacional e cultural do Estado da Paraíba, do qual já foi o seu representante na VIII Mostra Nacional da Ciranda da Ciência, em São Paulo (1995, evento patrocinado pela Fundação Roberto Marinho), quando apresentou Projeto de Pesquisa sobre “A Mamona: suas Utilidades e Aplicações”. No campo das Artes, o Colégio da Luz promove o Auto do “Natal Luz”, que a partir de 2010 passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado da Paraíba.

Na comemoração dos seus 75 Anos de Fundação, o Colégio da Luz realizou em 7 de setembro de 2011, um Desfile Cívico, onde homenageou a Educadora Célia Barreto (Coordenadora Pedagógica do Fundamental I) e as professoras e ex-alunas, Mimita Fernandes, Lindalva Xavier e Detinha Diôgo (Diretora do CENSL). Já na Abertura Oficial do Ano Letivo 2013, o Colégio da Luz fez uma Homenagem especial ao Centenário de Vida da Profa. Maria Eulália Cantalice (ex-professora e ex-secretária geral do CENSL). Na ocasião, D. Maria emocionou todo o alunado e professores com suas palavras de agradecimento.

Em 22 de outubro de 2015, aos 79 Anos de idade, por volta das 16:00, em sua residência, faleceu repentinamente, a grande colaboradora e construtora do Colégio da Luz, a ex-aluna, professora e Diretora, Josefa Diôgo de Lima. Por uns instantes, Guarabira e a Paraíba silenciaram, para depois ouvirem, por milhares de ex-alunos, pais, alunos, professores, funcionários, amigos, familiares, autoridades e a comunidade em geral, o reconhecimento e carinho externados a uma das maiores Educadoras do Brasil…

SOBRE O DESFILE DO COLÉGIO DA LUZ

Hoje, o Colégio Nossa Senhora da Luz desfila pelas Avenidas de Guarabira, trazendo como tema, a Comemoração dos seus 80 Anos de fundação. São 11 Pelotões com Estudantes, Professoras, Professores, Pais e Ex-alunos, representando uma parte do alunado do Colégio da Luz, com destaque para o Pelotão das 80 Taças pertencentes à escola, cada uma representando um ano da história do Colégio da Luz.

Uma Comissão de Honra formada por 11 alunas, vem à frente da escola, com 11 Flâmulas Comemorativas alusivas aos 80 Anos do Colégio da Luz, que serão entregues a 11 personalidades homenageadas pela escola e que fazem parte da História dos 80 Anos do Colégio da Luz:

1. Profa. Célia Barreto (ex-aluna e atual Coordenadora Pedagógica do

Ensino Fundamental I)

2. Profa. Severina Madalena Gomes (ex-Professora e ex-Vice Diretora do

Colégio da Luz)

3. Profa. Telma Carvalho (ex-aluna e ex-Coordenadora Pedagógica do

Colégio da Luz)

4. Sr. João Enóbio de Lima (Vice- Presidente do Rotary Club de

Guarabira e Membro da Direção do Colégio, representando também sua

saudosa esposa, a ex-aluna e Emérita Diretora do Colégio da Luz, Professora

Detinha Diôgo)

5. Prof. Everaldo Francisco (Coordenador Pedagógico do Colégio da Luz)

6. Profa. Mimita Fernandes (ex-aluna da 1 a . Turma do Colégio da Luz à

época das Freiras)

7. Profa. Lindalva Xavier (ex-aluna e ex-Professora do Colégio da Luz à

época das Freiras)

8. Irmã Maria do Rosário (Diretora do Lar da Providência Carneiro da

Cunha – JP, representando as Irmãs da Congregação de Santa Catarina de

Sena, primeiras administradoras do Colégio da Luz)

9. Padre Adauto Tavares (ex-aluno e Representante da Diocese de

Guarabira e do Mons. Emiliano de Cristo, o Fundador do Colégio da Luz

10. A Senhora Maria Isabel Rodrigues (representando todos os/as

Funcionários/as do Colégio da Luz)

11. A Emérita Profa. Maria Eulália Cantalice (ex-Professora e ex-

Secretária Geral do Colégio da Luz)

A Banda Marcial, sob o comando do Regente, Professor Brito, leva o nome do Fundador do Colégio da Luz, o Monsenhor Emiliano de Cristo. No momento em que passa em frente ao Palanque Oficial do Desfile Cívico, executa o Hino Tradicional do Colégio da Luz, composto em 1937 pelo Maestro Jovelino Cândido, com letra da então Superiora, a Irmã Diomira Brizzi.

O Ballet do Colégio da Luz vem representado também pelo grupo de Balizas, sob a Coordenação da Profa. Neide Ramos. Outro Pelotão de destaque é formado por alunos e alunas que desfilam com vários modelos de antigos uniformes do Colégio da Luz ao longo dos seus 80 Anos. No tema do Esporte, o Colégio da Luz apresenta suas alunas que participaram da performance, “O Mito de Prometeu”, durante a Passagem da Tocha Olímpica em Guarabira e que foi destaque na Página Oficial das Olimpíadas Rio 2016, nas rede sociais. Este Pelotão também lembra a criação dos Primeiros Jogos Estudantis Guarabirenses, em 1980, por iniciativa da Diretora Detinha Diôgo.

Com o lema da sua Marca Oficial dos seus 80 Anos de Fundação: ‘TRADIÇÃO NO QUE É DIGNO. MODERNIDADE NO QUE É ÚTIL’ , o Desfile do Colégio da Luz traz para a Avenida, uma Memória Fotográfica em painéis de LED de alta definição numa singela homenagem àquelas pessoas que construíram e continuam construindo a trajetória de sucesso do nosso querido Colégio Nossa Senhora da Luz, orgulho dos Guarabirenses e de toda a Região do Brejo Paraibano.

Sob a atual Direção de Marcus Diôgo de Lima, Samuel Diôgo de Lima, Moisés Diôgo de Lima, Rosana Diôgo de Lima e João Enóbio de Lima, filhos e esposo da Profa. Detinha Diôgo, o Colégio da Luz, patrimônio cultural da cidade de Guarabira e da Paraíba, segue como um farol a iluminar a nossa juventude, realizando um trabalho dinâmico e vitorioso, traçado pelo Monsenhor Emiliano de Cristo, executado pelas Irmãs de Santa Catarina de Sena e pela Profa. Detinha Diôgo e levado adiante por uma equipe de educadores conscientes do seu papel de construtores de uma nova sociedade, de um novo País!