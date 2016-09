Confira agenda dos candidatos a prefeito de Guarabira pra esta segunda, 05

Confira abaixo as agendas dos candidatos a prefeito de Guarabira pra esta segunda-feira, 05 de setembro de 2016:

Agenda do PSOL Belarmino Mariano – Segunda, dia 05.09

Manhã ação nas redes sociais…matérias gráficos e oficiais no cartório e banco.

Noite – Reunião de campanha no comitê.

AGENDA DO CANDIDATO DA COLIGAÇÃO GUARABIRA QUE O POVO QUER

SEGUNDA, 05/09/2016

MANHÃ – O candidato a prefeito Josa, às 8h40. Grava para o guia eleitoral

TARDE – Às 16h40, visitas e comícios relâmpagos nas ruas Clemente Pereira, Deodoro da Fonseca, Carlos Gomes, Coronel Francisco Dias e bairro do Juá.

NOITE – Josa e Beto se reúnem com coordenação de campanha

Coligação Pela Vitória do Trabalho – Agenda para esta segunda-feira, dia 05 Setembro

Às 08h45min da manhã – Zenóbio Toscano cumpre agenda administrativa

À Tarde, 14h45min – Zenóbio Toscano e seu vive Marcus Diogo gravam programas para o guia eleitoral

À Noite, 19h45min – Zenóbio Toscano e seu vice Marcus Diogo reúnem-se com coordenação de campanha para planejamento semanal

Agenda 15 Fátima Paulino Coligação: Guarabira Cidade do Bem

9:15 – cumprindo visitas de Campanha.

15:15 – Visitas aos moradores do Alto da Boa Vista.

19:15 – Reunião com a coordenação da campanha.

Com Assessorias