Polícia Militar prende homem armado em bar no Brejo paraibano

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam, na tarde desse sábado (3) um homem armado em um estabelecimento no município de Alagoa Nova, no Brejo paraibano.

A polícia foi acionada por populares, que informaram que o suspeito estava em um bar da cidade e sacou um revólver para ameaçar outro homem que também estava no local. Os policiais foram até o estabelecimento e o localizaram. Durante a abordagem, os PMs encontraram com ele um revólver calibre 38 com mais cinco munições do mesmo calibre.

O homem, de 38 anos, e a arma apreendida foram levados para delegacia da cidade de Esperança.

Assessoria