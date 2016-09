UEPB Guarabira inscreve interessados em exame de Proficiência em Língua Inglesa

Está aberto, até a próxima sexta-feira (9), o prazo de inscrição para os interessados em se submeter ao exame de habilitação em idioma promovido pela Coordenação de Proficiência em Língua Inglesa do Departamento de Letras do Campus III da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), situado em Guarabira.

Para se inscrever, é preciso acessar o site https://sistemas.uepb.edu.br/GRUEPB/, preencher o formulário da Guia de Recolhimento da UEPB – GRUEPB (selecionar o código 1.6.3.1.15.297 – Insc. Exame de Proficiência em Língua Inglesa – DL/CH/UEPB – 2016, com valor total de R$40,00), imprimi-lo e pagá-lo nas agências bancárias credenciadas. Em seguida, o candidato deverá entregar a GRUEPB, o comprovante de pagamento, o formulário de inscrição e uma cópia autenticada do documento de identidade na secretaria do Departamento de Letras no período citado, no horário das 8h às 12h.

O exame constará de 10 questões objetivas de compreensão de texto em inglês. A prova será aplicada no dia 17 de setembro, às 10h, no Auditório do Centro de Humanidades (CH). Será permitido o uso de dicionário. CLIQUE AQUI e tenha acesso ao edital, bem como ao formulário de inscrição.

Ascom-CH