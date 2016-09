PRF recupera carro roubado e prende motorista durante fiscalização em Mamanguape

O suspeito já havia sido preso em julho passado pelo crime de cárcere privado na Bahia.

Um Fiat Strada roubado foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta segunda-feira (05), durante trabalhos de fiscalização na BR 101, em Mamanguape, Zona da Mata Norte da Paraíba. O condutor foi detido juntamente com a passageira.

O casal vinha do município de Vitória da Conquista, localizado no Sudoeste baiano, e tinham como destino a cidade de Natal (RN). Ao passarem pelo posto da PRF em Mamanguape foram abordados pela equipe que estava de plantão e por integrantes do Núcleo de Operações Especiais (NOE/PRF). Durante a vistoria no veículo os policiais descobriram que a Strada era produto de roubo. O motorista declarou que a passageira havia contratado um outro homem para realizar o roubo do carro. Já a passageira contestou. Ela informou que não tinha qualquer relação com o crime e que ainda havia sido coagida a viajar em companhia dele, tendo sido, inclusive, obrigada a ter relações sexuais com o mesmo. A versão dela ganhou força depois que os agentes descobriram que o suspeito fora preso no último mês de julho pelo crime de cárcere privado de uma mulher e Vitória da Conquista. Outro fato importante foi o reconhecimento feito pelo proprietário da Strada, que foi contatado através de telefone. Ao ver a foto do detido, o dono do carro afirmou ter sido ele o homem que o assaltou.

O veículo roubado, juntamente com o casal, foram levados até a Delegacia da Polícia Civil de Mamanguape, onde o flagrante foi registrado.

Com Assessoria