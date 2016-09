Juíza defere candidaturas de Fátima e Inaldo e valida coligação PT/PMDB em Guarabira

A juíza Hígia Antônia Porto Barreto, titular da Décima Zona Eleitoral, deferiu, na data da última segunda-feira (5), o pedido de registro de candidatura de Fátima Paulino (PMDB) e Inaldo Júnior (PTB), ambos candidatos a prefeito e vice nas eleições desse ano no município de Guarabira. No mesmo despacho, a magistrada validou a coligação do PT com o PMDB para as eleições majoritárias desse ano em Guarabira.

Na decisão, a juíza Hígia Porto destacou o voto de 5 dos 8 membros da Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores, os quais decidiram em convenção pela referida aliança.

Após a oficialização da decisão judicial, Fato a Fato manteve contato com Fátima Paulino e a candidata a prefeita da coligação “Guarabira, Cidade do Bem” disse que recebeu o resultado do despacho da juíza com muita serenidade e naturalidade.

– O resultado de todo processo, na nossa ótica, foi dentro daquilo que esperávamos. Primeiro por que o nosso Direito é bom. Segundo devido a competência da equipe jurídica que nos assiste e em terceiro lugar devido a vontade de grande parte do PT de Guarabira que decidiu, novamente, por caminhar conosco, tudo em favor de melhores dias ao povo guarabirense – afirmou Fátima.

Da Assessoria/Fatoafato