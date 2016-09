NOTA DE PESAR pelo falecimento de Alberto Alverga

A Família Paulino, representada por Raniery, Roberta, Diógenes, Roberto, Robertinho e Fátima Paulino, vem de público manifestar sinceros Votos de Pesar em face do falecimento do empresário e amigo Alberto Alverga, ocorrido na noite desta terça-feira, 6 de setembro do ano em curso.

Ao tempo que expõe os sentimentos de pêsames, a Família Paulino roga a Deus, o “Senhor da Vida”, que receba a alma de Alberto Alverga na Morada Celestial e console a família enlutada que fica órfão aqui na terra com a sua inesperada partida.

Guarabira, 6 de setembro de 2016.

Raniery Paulino – Deputado Estadual

Roberto Paulino – Ex-governador da Paraíba.

Fátima Paulino – Ex-prefeita de Guarabira.

Diógenes Paulino – Empresário

Roberta Paulino – Presidenta Municipal do PMDB.