Colégio da Luz realiza desfile de 7 de Setembro no centro de Guarabira. Veja as fotos!

No último dia 06 de setembro de 2016, foi realizado no centro de Guarabira o desfile cívico em homenagem ao Dia 7 de Setembro. Várias escolas particulares e públicas da cidade participaram do evento.

O Colégio Nossa Senhora da Luz desfilou pelas Avenidas de Guarabira, trazendo como tema, a Comemoração dos seus 80 Anos de fundação. São 11 Pelotões com Estudantes, Professoras, Professores, Pais e Ex-alunos, representando uma parte do alunado do Colégio da Luz, com destaque para o Pelotão das 80 Taças pertencentes à escola, cada uma representando um ano da história do Colégio da Luz.

Uma Comissão de Honra formada por 11 alunas, vem à frente da escola, com 11 Flâmulas Comemorativas alusivas aos 80 Anos do Colégio da Luz, que foram entregues a 11 personalidades homenageadas pela escola e que fazem parte da História dos 80 Anos do Colégio da Luz.

A Banda Marcial, sob o comando do Regente, Professor Brito, leva o nome do Fundador do Colégio da Luz, o Monsenhor Emiliano de Cristo. No momento em que passa em frente ao Palanque Oficial do Desfile Cívico, executa o Hino Tradicional do Colégio da Luz, composto em 1937 pelo Maestro Jovelino Cândido, com letra da então Superiora, a Irmã Diomira Brizzi.

O Ballet do Colégio da Luz vem representado também pelo grupo de Balizas, sob a Coordenação da Profa. Neide Ramos. Outro Pelotão de destaque é formado por alunos e alunas que desfilam com vários modelos de antigos uniformes do Colégio da Luz ao longo dos seus 80 Anos. No tema do Esporte, o Colégio da Luz apresenta suas alunas que participaram da performance, “O Mito de Prometeu”, durante a Passagem da Tocha Olímpica em Guarabira e que foi destaque na Página Oficial das Olimpíadas Rio 2016, nas rede sociais. Este Pelotão também lembra a criação dos Primeiros Jogos Estudantis Guarabirenses, em 1980, por iniciativa da Diretora Detinha Diôgo.

Com o lema da sua Marca Oficial dos seus 80 Anos de Fundação: ‘TRADIÇÃO NO QUE É DIGNO. MODERNIDADE NO QUE É ÚTIL’ , o Desfile do Colégio da Luz traz para a Avenida, uma Memória Fotográfica em painéis de LED de alta definição numa singela homenagem àquelas pessoas que construíram e continuam construindo a trajetória de sucesso do nosso querido Colégio Nossa Senhora da Luz, orgulho dos Guarabirenses e de toda a Região do Brejo Paraibano.

Sob a atual Direção de Marcus Diôgo de Lima, Samuel Diôgo de Lima, Moisés Diôgo de Lima, Rosana Diôgo de Lima e João Enóbio de Lima, filhos e esposo da Profa. Detinha Diôgo, o Colégio da Luz, patrimônio cultural da cidade de Guarabira e da Paraíba, segue como um farol a iluminar a nossa juventude, realizando um trabalho dinâmico e vitorioso, traçado pelo Monsenhor Emiliano de Cristo, executado pelas Irmãs de Santa Catarina de Sena e pela Profa. Detinha Diôgo e levado adiante por uma equipe de educadores conscientes do seu papel de construtores de uma nova sociedade, de um novo País!

Confira nas fotos abaixo como foi o desfile no centro de Guarabira.

Do brejo.com / Fotos: Gentil Filho

