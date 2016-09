Juiz Eleitoral condena dois candidatos a vereador a pagar multa por publicação de vídeo ilegal nas redes sociais

O juiz da 14º zona eleitoral, Dr. Jailson Shizue Aragão Suassuna condenou na última segunda-feira (05) os candidatos a vereador Gilson Rosário (PMDB) e Nicodemos Costa (PMDB), ambos da Coligação “Por Bananeiras, Tudo” encabeçada pelo candidato Matheus Bezerra (PMDB) a pagarem multa no valor de R$ 5.000,00 reais, cada um por veiculação de vídeo irregular nas redes sociais.

O vídeo realizado através montagem que envolveria uma conversa do blogueiro José Wellington e um morador da cidade de Bananeiras, com imagens indevidas dos candidatos opositores a Matheus Bezerra, insinuava oferta de suposta vantagem política.

Segundo Drº, Jailson Shizue, “O emprego de meios publicitários, inclusive na internet, que criam opinião pública e que tendentes a prejudicar determinado candidato, reclama da Justiça Eleitoral atuação, nestes casos, de forma incisiva, velando pela lisura, legalidade e equilíbrio de forças no pleito eleitoral, podando os excessos praticados”.

Para o advogado Anderson Lucena “a decisão tem um caráter pedagógico claro, que certamente fará com que as pessoas, sobretudo ligadas às coligações, pensem duas vezes antes de publicar opiniões, vídeos ou imagens de caráter difamatório neste período eleitoral como ocorreu no caso em questão”.

Do Araruna Online