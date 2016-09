PRF prende homem com crack e carro roubado em Mamanguape

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (7), no posto policial de Mamanguape, Localizado na BR 101 Norte, 1,5 kg de crack com um homem que vinha da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em um VW Gol roubado. A ação aconteceu após uma denúncia anônima. Esta foi a terceira apreensão de drogas no mesmo local nas últimas 48 horas.

Durante a abordagem ao Gol os agentes encontraram a droga escondida dentro do encosto do banco do passageiro. Além da droga os policiais descobriram que o veículo era roubado. Eles encontraram adulterações nas numerações do chassis, motor e janelas. O documento do carro apresentado pelo motorista era falso.

No veículo foram encontrados três volumes da droga embalados em plástico filme.

O suspeito é paraibano do município de Itabaiana. Ele disse aos policiais que adquiriu a droga em Natal e estava trazendo para João Pessoa, onde seria comercializada. Ele falou ainda que havia comprado o carro por R$ 8 mil em Natal.

O flagrante foi feito na Delegacia da Polícia Civil de Mamanguape. Ele deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. A pena para este delito varia de 5 a 15 anos de reclusão. O suspeito já responde pelos crimes de posse de drogas e violência contra mulher (Lei Maria da Penha).

PRF-PB