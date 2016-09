Deputado Raniery Paulino apresenta pleitos para beneficiar a zona rural de Guarabira

O parlamentar pede perfuração de poços para zona rural e melhorias do esgotamento sanitário em Cachoeira dos Guedes.



O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) apresentou na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), o requerimento pedindo ao secretário de estado da infraestrutura no sentido de adotar medidas para perfuração de poços artesianos nas comunidades de Maciel, Tananduba, São José do Miranda e Cachoeira dos Guedes, localizadas no Município de Guarabira.

De acordo com o deputado, a necessidade de perfuração de poços artesianos nas comunidades é legítima e vem sendo reclamada pela população. “As famílias que residem nas localidades, na sua grande maioria são compostas por agricultores. A agricultura familiar teria mais força se existissem investimentos do Governo do Estado, para minimizar o sofrimento provocado pela falta da água é triste presencial os animais serem dizimados pela ausência de chuvas”, acrescentou.

Para Raniery, a perfuração de Poços Artesianos representa uma política pública de estímulo para as famílias melhorando a produção agrícola e a criação de animais é evidente a “precarização” da agricultura e ausência de investimentos no setor o acesso à água além de ser imprescindível a vida humana e animal potencializa o desenvolvimento do município.

Em outro requerimento, o deputado Raniery pede ao diretor presidente da Cagepa no sentido de adotar melhorias no sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cachoeira dos Guedes, que segundo o parlamentar, se constata ruas com esgotos jogados a céu aberto “cuja situação vem provocar da proliferação de insetos, mau cheiro, contaminações, oferecendo graves prejuízos à saúde da população”, disse.

Para o deputado, Cachoeira dos Guedes trata-se de um distrito importante não somente para Guarabira uma vez que possui um polo cerâmico valoroso para a economia da Região gerando trabalho e renda. “Apresentação dos pleitos é para que sejam adotadas providências no sentido de oferecer à população relevante serviços e com a maior brevidade possível”, ressaltou.

ASSESSORIA DE IMPRENSA