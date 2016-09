Miss Paraíba 2016 acontece neste sábado (10)

Evento será realizado no Mangabeira Shopping, a partir das 21h e será aberto ao público.

João Pessoa vai sediar neste sábado (10) o Miss Paraíba Be Emotion 2016. O concurso, que vai escolher a mulher mais bela do Estado, terá início às 21h, na praça de eventos do Mangabeira Shopping, na Zona Sul da Capital. A transmissão ao vivo do desfile, que está prevista para às 22h, será realizada pela TV Manaíra, afiliada da Band no Estado e única licenciada para realização e divulgação do concurso na Paraíba.

A gerente de Jornalismo e Programação da TV Manaíra e também, coordenadora do evento, Jailma Simone, afirmou que a expectativa é bastante positiva para o evento que vai avaliar beleza, carisma e conhecimento regional das 15 candidatas selecionadas para essa etapa Estadual. Elas representam as cidades de João Pessoa, Campina Grande, Bayeux, Santa Rita, Cabedelo, Sapé, Baía da Traição, Barra de Santa Rosa, Borborema, Catolé do Rocha, Guarabira, Nova Palmeira, Santa Luzia, Solânea e Esperança.

“Ao longo dos últimos três meses, as finalistas conseguiram se destacar em duas outras semi-etapas, que envolveram inicialmente 100 meninas. E agora, as 15 selecionadas passarão pelo crivo de jurados, renomados profissionais das áreas de moda e beleza”, disse ela.

Na etapa final deste sábado, que terá a presença de Karina Ades e Beto Yplá, da coordenação nacional do concurso. A vencedora irá representar o Estado no Miss Brasil, que acontece no dia 1 de outubro, em São Paulo.

Ainda segundo Jailma, todas as candidatas finalistas desta etapa estadual possuem grandes chances de serem vencedoras já que passaram por diversos cursos de desfile, teatro, balé, dança, além de cursos sobre conhecimentos gerais e de História da Paraíba. “Todas merecem vencer pois se empenharam bastante e seguiram as exigências do concurso local, que tem seguido todos os padrões dos realizados em São Paulo e Rio Grande do Sul, que são referência nacional”, acrescentou ela.

Já na tarde desta sexta-feira (09), as finalistas estarão confinadas até o momento do desfile no Hotel Netuanah, na orla de Cabo Branco, local onde também passarão pelo crivo do juri técnico.

O desfile de sábado será aberto ao público, que também poderá votar na sua miss preferida pelo Facebook da TV Manaíra até as 18h de sábado, dia do evento.

Assessoria