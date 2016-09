Mutirão DPVAT acontece nesta segunda-feira no Brejo paraibano

Começa nesta segunda-feira (12) o esforço concentrado do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), na comarca de Caiçara, com o objetivo de buscar a conciliação de 24 ações de vítimas de trânsito. O evento será realizado das 7h às 14h.

Já no próximo dia 22 (quinta-feira), com aproximadamente 90 processos, o esforço concentrado ocorrerá na 4ª e 5ª varas e no Juizado Especial Misto de Guarabira. Os mutirões serão dirigido pela magistrada e coordenadora do CEJUS local, Bárbara Bortoluzzi Emmerich, com participação dos juízes das unidades competentes.

“O objetivo do esforço concentrado é que alcance 90% de acordos em relação à pauta estabelecida”, disse a juíza.

A iniciativa do mutirão é do Centro Judiciário de Solução de Conflito (CEJUSC) da Região de Guarabira, com apoio do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça da Paraíba, que tem à frente o desembargador Leandro dos Santos, em parceria com a Seguradora Líder, empresa responsável pelo pagamento do seguro.

As perícias serão realizadas em ambos os mutirões no dia do evento, com exceção dos feitos que já constem na referida perícia, ficando o atendimento de acordo com a pauta das audiências. Os esforços contarão com quatro bancas de conciliação, além de alunos da Universidade Estadual da Paraíba, Campus de Guarabira, e peritos nomeados pelas próprias varas judiciárias.

Maiores informações, entrar em contato com o Núcleo de Conciliação do TJPB através do Disk Conciliação (83) 3216-1436, ou, pelo CEJUSC de Guarabira (83) 3271-3342 (ramal 29).

Quem pode receber o DPVAT- O DPVAT é um seguro de cunho social, criado com o intuito de amparar as vítimas de acidentes e seus familiares, indenizando-os em caso de invalidez permanente ou morte, e indenizando eventuais despesas, provenientes de qualquer acidente de trânsito, ocasionados por qualquer veículo automotor de via terrestre ou por suas cargas, as pessoas transportadas ou não.

Não importa se a vítima é condutora, passageira ou pedestre. Todas as vítimas de acidente de trânsito têm direito ao Seguro DPVAT.

Ascom