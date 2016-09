Zenóbio realiza comício na Rua São Manoel e agradece a presença da militância

A caravana da vitória frequentou mais um importante ponto de nossa cidade. Na noite desta quinta-feira (08), o prefeito Zenóbio (PSDB), candidato a reeleição pela coligação “Pela Vitória do Trabalho”, e seu vice na chapa Marcus Diôgo (PSDB), realizaram um comício na Rua São Manoel, no bairro do Cordeiro, onde contaram com a presença dos moradores tanto da rua citada quanto de lugares adjacentes, além da militância que veio em passeata do comitê central, na Av. Dom Pedro II.

Os candidatos ao cargo de vereador que integram a referida coligação também se juntaram ao povo durante o percurso, assim como Zenóbio, Marcus, a primeira-dama Léa e a deputada Camila Toscano. A festa ganhou seu destaque quando todos levantaram suas mãos fazendo o V da vitória com os dedos, numa demonstração clara de que o atual prefeito deve continuar no cargo para mais uma gestão, fazendo com que o trabalho não pode parar.

Em seu discurso, Zenóbio agradeceu a presença de todos, ressaltando que a população está reconhecendo a importância de sua permanência à frente dos destinos do município por mais quatro anos. Para o candidato, o povo sabe que seu voto deve ser dado para quem contribuiu mais pela cidade e a quem tem muito mais para oferecer pelo progresso de Guarabira através do trabalho; pois o tempo da enganação e do atraso não devem mais ter espaço na cidade como existia na gestão anterior, segundo aponta Zenóbio.

No bairro do Cordeiro, Zenóbio construiu em sua atual gestão uma praça arborizada com academia da saúde e musculação e pavimentou cinco ruas, dentro do programa “Pavimentando o Progresso”. Vale destacar também que Zenóbio construiu, em sua primeira gestão na década de 80, a UBS José Nicolau Pessoa e a Escola Municipal Sergio Luis de Melo, e que Léa, em sua gestão, construiu a ponte que liga o bairro do Cordeiro com o Alto da Boa Vista.

