Diocese de Nazaré divulga programação da posse de Dom Lucena; Confira

A DIOCESE DE NAZARÉ, abrangendo uma população de UM MILHÃO DE HABITANTES, sendo está distribuída em 42 Paróquias, localizadas em 35 municípios, que compreendem Litoral, Zona da Mata e Agreste, está ainda dividida em 4 setores, sendo estes: TIMBAÚBA (composto por: Aliança, Camutanga, Condado, Ferreiros, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, Timbaúba, São Vicente Férrer e Vicência); CARPINA (composto por: Buenos Aires, Carpina, Chã de Alegria, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Nazaré da Mata, Paudalho e Tracunhaém); LIMOEIRO 8(composto por: Cumaru, Feira Nova, Glória do Goitá, Limoeiro, Machados, Passira e Salgadinho); e SURUBIM (composto por: Bom Jardim, Casinhas, Frei Miguelinho, João Alfredo, Orobó, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Vertentes e Vertente do Lério), estará realizando no dia 18 de setembro de 2016, a posse do seu 8º Bispo, DOM FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA.

DADOS DO BISPO:

DOM FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA, também conhecido por Dom Lucena, nasceu em 19 de outubro de 1963 em Jardim do Seridó, Diocese de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte.

Ele completou seus estudos de filosofia na Faculdade de Filosofia João Paulo II, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e os de Teologia na Pontifícia Universidade Católica, na mesma cidade. Frequentou o Curso de Humanidades, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e obteve o Mestrado em Direito Canônico, no Instituto Superior de Direito Canônico, no Rio de Janeiro.

Além disso, ele seguiu o curso para formadores de seminários, no Pontifício Ateneu Regina Apostolorum, em Roma.

Em 28 de maio de 2008, ele foi nomeado Bispo da Diocese de Guarabira, estado da Paraíba, e recebeu a ordenação episcopal no dia 17 de agosto.

EM 13 DE JUNHO DESTE ANO FOI NOMEADO PELA SANTA SÉ PARA SER O NOVO BISPO DA DIOCESE DE NAZARÉ, Mata Norte do estado de Pernambuco.

Dom Lucena, é o atual SECRETÁRIO DA REGIONAL NORDESTE 2 da Conferência Episcopal Brasileira, que inclui os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A sua posse como bispo da Diocese de Nazaré, Pernambuco, será realizada no dia 18 de setembro de 2016, às 16hs, na cidade de Nazaré da Mata.

Evento: Posse do 8º Bispo da Diocese de Nazaré

Data: 18 de setembro de 2016

Horário: 16hs

Local: Praça da Catedral, Nazaré da Mata, Pernambuco

ROTEIRO DA CERIMÔNIA DE POSSE DE DOM FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA

Chegada e acolhida em frente à Catedral;

Como expressão cultural da nossa diocese, ele também será recepcionado pelo Maracatu – que é presença marcante em toda diocese

Paramentação na Igreja de Nosso Senhor dos Passos, seguido do:

Segue o cortejo até à Catedral;

Incensação;

Invocação à Santíssima Trindade;

Saudação inicial;

RITO DE POSSE:

Apresentação da BULA ao Colégio dos Consultores;

Leitura da Bula;

Entrega do BÁCULO pelo Metropolita (Dom Fernando Saburido);

Dom Lucena assume a CATÉDRA;

Dom Fernando dá por empossado o novo bispo;

Palavra de Padre Antônio Inácio (que até então será o administrador diocesano);

Segue missa como de costume;

OBS.: No ofertório serão levados ao altar os frutos e labutas de cada Setor da nossa Diocese, sendo eles: Carpina, Limoeiro, Surubim e Timbaúba.

RITOS FINAIS:

Governador do Estado;

1 representante dos Leigos;

1 representante dos Religiosos;

1 representante do Clero Diocesano;

Palavra do bispo, já empossado, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena.

ENCERRAMENTO DA CERIMÔNIA

P.S.: Ele virá em carro fechado, passando pelas Paróquias de Goiana, Condado e Aliança, seguindo à Nazaré da Mata, onde em cada Paróquia fará uma parada de 10 min.

Sua chegada à cidade de Goiana, após à saída da cidade de Guarabira, está prevista para às 14hs.

Maiores informações:

Padre Antônio Inácio Pereira – Administrador Diocesano

E-mail: pepereiralivramento@yahoo.com.br

Telefone: (81) 9 8914.7936

Cúria Diocesana – Nazaré da Mata

Praça Herculano Bandeira, 35 – Nazaré da Mata

E-mail: diocesedenazare@hotmail.com.br

Telefone: (81) 3622.1009

Falar com Zita Benjamim – Secretaria

Telefone: (81) 9 9820.5779

Com Regional NE2