Fátima garante criar biblioteca universitária, corredor digital e banco do povo

A candidata a prefeita Fátima Paulino (PMDB), da coligação “Guarabira, Cidade do Bem”, em mais um grande e prestigiado comício, desta vez realizado no Bairro do Nordeste II na noite da última quinta-feira (8), garantiu a criação de uma biblioteca universitária, o corredor digital e o banco do povo.

Falando no meio da multidão, que ocupava toda extensão da Rua Hermenegildo Cunha, a candidata a prefeita do PMDB disse que a biblioteca universitária será destinada aos estudantes universitários de Guarabira, sobretudo aqueles os quais necessitam realizar pesquisas e não possuem local adequado para tal atividade.

Fátima também assegurou que, diferente do atual gestor, vai criar o corredor digital, proporcionando internet livre e gratuita no centro da cidade e setores adjacentes. “Ele mais uma vez enganou a juventude. O sinal wi-fi foi desligado. Mas nós vamos, a partir do próximo ano, criar um programa novo, com capacidade de atender os jovens de uma forma em geral”, assegurou.

Em relação do banco do povo, Fátima disse que o projeto, constante do programa de governo da coligação “Guarabira, Cidade do Bem”, será oriundo do imposto pago pela população guarabirense. “Vou reservar parte da arrecadação municipal e destiná-la a quem quer iniciar um pequeno negócio. Esse benefício será para o jovem e o cidadão empreender”, afirmou Fátima Paulino.

Em seu discurso, a candidata peemedebista assegurou que a biblioteca universitária, o corredor digital e o banco do povo, todos os três programas atenderão as demandas dos jovens e dos moradores do Bairro do Nordeste.

Antes do comício, Fátima e Inaldo Júnior (candidato a vice) participaram de outro grande arrastão, que saiu do Comitê Central até o Bairro do Nordeste. Os dois eventos foram prestigiados pelos candidatos a vereador da coligação “Guarabira, Cidade do Bem”, o atual vice-prefeito de Guarabira, Zé do Empenho, o deputado Raniery e o ex-governador Roberto Paulino.

Assessoria