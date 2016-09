Candidato a vereador de Guarabira e dois irmãos têm carro capotado na PB 085

O candidato a vereador pela coligação ” O Trabalho Vencerá”, Júnior Ferreira, sofreu um acidente na tarde deste domingo (11), quando retornava da cidade de Lagoa de Dentro [na Rodovia PB 085], com destino a Guarabira.

De acordo com as informações repassadas pelo próprio Júnior, ele seguia com seus dois irmãos quando o carro onde eles viajavam, um Onix, branco, saiu da pista e capotou.

Logo depois do acidente, Júnior Ferreira, que reside no Conjunto Clóvis Bezerra, entrou em contato com amigos, informando do ocorrido e que ele e seus irmãos estavam bem.

“Eu estava no meu carro com meus dois irmãos. Capotou, mas não aconteceu nada conosco, graças a Deus.” Disse o candidato numa rede social.

