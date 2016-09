Multidão prestigia comício de Zenóbio e Marcus na Rua do Arame

A caravana amarela do trabalho esteve na noite desta sexta-feira (9), na Rua do Arame, onde o prefeito a reeleição Zenóbio Toscano, o seu candidato a vice-prefeito Marcus Diogo, ambos do PSDB e os candidatos a vereador da Coligação ‘A Vitoria do Trabalho’ foram recepcionados por uma alegre e festiva multidão, que veio reafirmar que o trabalho não pode parar, e dizer sim a continuidade do progresso e do desenvolvimento em Guarabira.

Em seu discurso o prefeito Zenóbio ressaltou mais uma vez que essa não e uma campanha de cores partidárias e sim de comparações de estilos de ideias e de forma de governar uma cidade. E que desta forma, o eleitor guarabirense ira reconhecer quem trabalha de verdade em prol das pessoas que mais precisam, seja na saúde, na educação, na infraestrutura e na assistência social.

Ele ainda destacou que entre as visitas que fez as obras de sua atual gestão, esteve nesta sexta, no Sitio Tananduba, onde viu de perto a construção de uma grande barragem realizada pela Prefeitura de Guarabira, obra tanto reivindicada pelos moradores daquela importante comunidade, e que agora ira garantir o abastecimento de água para os que ali habitam.

Além de Zenóbio e Marcus, também estiveram presentes no grande Comício da Vitoria do Trabalho, a primeira-dama Léa Toscano, a deputada estadual Camila Toscano, o ex-prefeito Jáder Pimentel; e ainda o presidente da OAB Guarabira, o advogado Antônio Teotônio de Assunção.

No termino do sua fala Zenóbio convidou toda a militância e povão em geral, aqueles que querem que o trabalho siga em frente, para participarem do evento deste sábado (10), sendo um arrastão seguido de comício no Bairro do Nordeste II – o qual servira uma previa para o grande arrastão da vitória que ira acontecer nos próximo domingo dia 18 de setembro.

Da Assessoria de Imprensa